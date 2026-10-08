KLEA HOLDING : Klea Holding confirme son rebond progressif au 3ème trimestre 2026 et vise une croissance des ventes au 4ème trimestre 2026

Paris, 8 octobre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, annonce son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre 2026.

Ce 3 ème trimestre confirme le rebond engagé à partir du printemps par sa filiale Smart Salem, notamment grâce à la demande toujours croissante pour les activités Wellness . Fort de cette dynamique et du démarrage des ventes de sa nouvelle filiale Klea Pharmaceuticals à compter du 4 ème trimestre 2026, Klea Holding vise un retour à la croissance sur le dernière trimestre 2026.

Remontée continue de l'activité depuis le point bas de mars 2026

Après la violente chute d'activité au mois de mars 2026, le chiffre d'affaires mensuel de Smart Salem enregistre un rebond régulier mois après mois qui permet progressivement de réduire la décroissance par rapport à 2025.

Ainsi, après une baisse de 20% à taux de change constant au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires ressort en repli de 15%, à taux de change constant, au 3 ème trimestre 2026 et de 14% en données publiées.

Au 30 septembre - M€ - non-audité T3 2025 [1] T3 2026 [2] Var. 26/25

publiée Var. 26/25 taux constant Chiffre d'affaires Medical Fitness 4,3 3,5 -20% -21% Chiffre d'affaires Bilans de santé 0,7 0,9 +38% +36% Chiffre d'affaires Autres revenus [3] 0,1 0,0 -83% -84% Chiffre d'affaires consolidé 5,1 4,4 -14% -15%

Lancement de Klea Health pour amplifier la dynamique des activités Wellness

L'offre Bilans de santé continue à être le moteur de la croissance au 3 ème trimestre avec une progression de +36% à taux de change constant. L'activité Wellness représente pour la première fois plus de 20% du chiffre d'affaires consolidé.

C'est dans ce contexte favorable que Klea Holding a annoncé, en septembre dernier, le lancement de la marque Klea Health. L'objectif est de mieux valoriser l'expertise du Groupe dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité.

L'offre va être progressivement enrichie dans une logique d'approche globale de la santé préventive (bilans de santé avancés, analyses biomarqueurs, tests génétiques, programmes de longévité, consultations spécialisées et solutions dédiées au bien-être des entreprises) en s'appuyant sur les infrastructures et les laboratoires en place afin de créer un levier de rentabilité important. Sur le plan commercial, l'objectif est de capitaliser sur la base de clientèle déjà existante de Smart Salem et ainsi générer là encore un effet de levier.

Croissance attendue au 4 ème trimestre 2026

Klea Holding anticipe un retour à la croissance à compter du 4 ème trimestre 2026 grâce aux initiatives engagées autour de 3 piliers :

Le lancement de l'offre Klea Health , afin de mieux valoriser l'expertise dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité ;

, afin de mieux valoriser l'expertise dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité ; Les premiers revenus de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique, qui confirme son ambition d'un chiffre d'affaires rentable de plus de 2 M€ avant la fin de l'année 2026 ;

, filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique, qui confirme son ambition d'un chiffre d'affaires rentable de plus de 2 M€ avant la fin de l'année 2026 ; L'ouverture de Smart Santé , le 1 er centre médical digitalisé à Riyad (Arabie Saoudite), qui reste soumise aux ultimes autorisations administratives, pour capitaliser sur le savoir-faire français reconnu dans le domaine de la santé et du bien-être.

Dans ce contexte, Klea Holding confirme viser un nouvel exercice rentable en 2026, avec un niveau de bénéfice net au moins équivalent à celui de 2025, et continue à allouer une part de ses excédents de trésorerie à son programme de rachat d'actions.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Taux de change moyen 2025 : EUR/AED = 4,0178

[2] Taux de change moyen 2026 : EUR/AED = 4,2795

[3] Bilan de santé au travail, Tests de pré-emploi, Frais de service, etc.