KLEA HOLDING : Klea Holding confirme la reprise progressive d'activité de Smart Salem et lance la marque Klea Health pour valoriser son expertise dans le domaine du Wellness

Paris, 8 septembre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, fait un point sur la dynamique de redressement observée au sein de sa filiale Smart Salem à Dubaï et ses avancées stratégiques.

Rebond confirmé de l'activité et mesures d'économies pour préserver la rentabilité

Comme indiqué lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel, l'activité avait commencé à montrer des signes d'amélioration à partir du mois de juin après plusieurs mois marqués par les conséquences du contexte géopolitique régional. Les tensions ayant affecté le Moyen-Orient ont en effet pesé sur les flux de voyageurs, l'activité économique et la fréquentation de certains services de santé, y compris aux Émirats arabes unis.

Dans cet environnement difficile, les équipes de Smart Salem sont restées pleinement mobilisées afin d'adapter l'organisation opérationnelle, préserver la qualité de service et préparer le retour progressif à une croissance plus soutenue. Des mesures d'économies ont également été mises en place afin d'adapter la structure de coûts au niveau actuel d'activité et ainsi préserver la rentabilité opérationnelle de la Société.

Aujourd'hui, les indicateurs commerciaux confirment cette amélioration. Les mois de juillet et d'août ont enregistré un recul d'activité plus limité que celui observé au premier semestre (-20% à taux de change constant). Cette tendance favorable s'est poursuivie au cours des premières semaines de septembre avec un niveau d'activité record depuis le début du conflit.

Lancement de Klea Health : une nouvelle étape stratégique dans le développement des activités Wellness

Au-delà de cet environnement conjoncturel dégradé, Klea Holding reste très optimiste sur les tendances structurelles à moyen et long terme. Ainsi, le Groupe a décidé de lancer la marque Klea Health dans le cadre de sa stratégie de création de valeur et afin de mieux valoriser son expertise dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité. Cette nouvelle identité commerciale sera désormais utilisée pour l'ensemble des activités Wellness du Groupe qui représentaient déjà plus de 15% de l'activité au 1 er semestre 2026.

Klea Health a été conçue pour devenir une référence premium à Dubaï dans les services de santé préventive, de bien-être et de longévité grâce notamment à une offre de tests toujours plus poussée autour des biomarqueurs et la génétique (ADN). La marque s'appuie sur l'expertise développée par le Groupe ainsi que sur les infrastructures, les laboratoires et la base de clientèle déjà existants de Smart Salem.

L'offre reposera sur une approche globale de la santé préventive associant bilans de santé avancés, analyses biomarqueurs, tests génétiques, programmes de longévité, consultations spécialisées et solutions dédiées au bien-être des entreprises.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

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