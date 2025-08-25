 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding rachète et annule des BSA PARK pour limiter la dilution de ses actionnaires
information fournie par Actusnews 25/08/2025 à 17:45

Paris, 25 août 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, annonce avoir procédé au rachat et à l'annulation de 20 000 652 BSA PARK en circulation pour un montant total de 462 885 €, ventilés comme suit :

  • BSA PARK Tranche 3 : 16 233 767 BSA rachetés et annulés pour un montant de 162 337 € ;
  • BSA PARK Tranche 5 : 3 756 885 BSA rachetés et annulés pour un montant de 300 548 €.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement . Klea Holding dispose en effet d'une trésorerie suffisante pour financer ses activités et ses projets de croissance.

Klea Holding est d'ailleurs également en négociation pour le rachat et l'annulation de la Tranche 4 des BSA PARK, représentant 22 831 050 BSA, à un prix d'exercice de 0,16 € à échéance au 3 novembre 2025.

Une stratégie financière claire

Conformément aux orientations présentées lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin 2025, le Conseil d'administration réaffirme ses priorités :

  • Stabilité du capital : ne pas augmenter le nombre d'actions en circulation et le réduire via des rachats d'actions ;
  • Désendettement progressif : réduire significativement la dette au niveau de Klea, avec un objectif de dette nulle d'ici à fin 2026. Dans ce contexte, l'intégralité de la dette Smart Salem sera soldée en septembre 2025 ;
  • Rationalisation des coûts : réduire drastiquement les charges de la holding.

Enfin, Klea Holding précise que ces opérations de rachat de BSA n'ont aucun impact sur le résultat de l'exercice 2025.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93683-alklh_cp_rachat_bsa_2025-08-25.pdf

