KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding clôture l'année 2024 (+24% de croissance) avec un chiffre d'affaires trimestriel record et une amélioration de la dynamique de croissance au 4ème trimestre (+33%)

Les volumes de Smart Salem au 4 ème trimestre dépassent les 47k visites (+33 % par rapport au T4 2023) avec la réouverture du centre City Walk en octobre et atteignent de nouveaux records de fréquentation ;

trimestre dépassent les 47k visites (+33 % par rapport au T4 2023) avec la réouverture du centre City Walk en octobre et atteignent de nouveaux records de fréquentation ; Les volumes de l'exercice 2024 dépassent les 152k visites (+24% pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023) malgré les violentes tempêtes d'avril 2024 et une période de 6 mois avec seulement 2 centres ouverts ;

L'activité sur le segment Medical Fitness montre une dynamique impressionnante au 4 ème trimestre 2024 (+32%) ;

trimestre 2024 (+32%) ; Le segment Bilans de santé poursuit sa croissance grâce à une diversification efficace (+78%).

Paris, 16 janvier 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente les performances trimestrielles et annuelles de sa filiale Smart Salem - le premier réseau de services médicaux digitalisés et de centres d'analyse accrédités par l'Autorité de santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis.

Smart Salem retrouve sa forte dynamique de croissance au 4 ème trimestre 2024.

Au cours du 4 ème trimestre 2024, l'activité Medical Fitness progresse de +32%, soutenue par la poursuite de la croissance des centres DIFC et DKP depuis le début de l'année et la réouverture du centre City Walk le 14 octobre (fermé depuis les inondations d'avril à Dubaï).

Les activités Bilans de santé poursuivent leur forte croissance et bénéficient également de la réouverture du centre City Walk (+78% vs T4 2023).

S'appuyant sur son dynamisme, Smart Salem réalise une croissance totale de +33% au 4 ème trimestre 2024 par rapport au 4 ème trimestre 2023. Smart Salem bat un nouveau record de fréquentation mensuelle en réalisant un total de 16 861 tests au cours du mois d'octobre 2024, contre 12 617 visites pour le mois d'octobre 2023, se traduisant par une croissance en volume de +34%, et un nouveau record hebdomadaire au cours de la première semaine de novembre (3 948 visites).

Sur l'ensemble de l'année, la croissance des services de Medical Fitness et de Bilans de santé atteint respectivement +22% et +137%. La croissance totale des volumes pour l'ensemble des tests dans les centres Smart Salem montre une forte résilience avec +24%.

Activité de Smart Salem au 4 ème trimestre 2024 Nombre de tests effectués (en volume) Q4 2024 Q4 2023 Var. T4-24/T4-23 Activité Medical Fitness 45 675 34 662 +32% Activité Bilans de santé 1 435 804 +78% Nombre total de tests effectués 47 110 35 466 + 33%

Activité de Smart Salem pour l'année 2024

Nombre de tests effectués (en volume) 2024 2023 Var. 24/23 Activité Medical Fitness 147 519 120 455 +22% Activité Bilans de santé 4 508 1 902 +137% Nombre total de tests effectués 152 027 122 357 +24%

Perspectives 2025

Smart Salem entend maintenir une croissance solide en 2025, en bénéficiant de la réouverture et de la modernisation de City Walk Center et en s'appuyant sur les initiatives de croissance et les stratégies mises en œuvre en 2024 pour développer de nouvelles relations contractuelles avec des clients clés et favoriser sa diversification.

Klea Holding communiquera par ailleurs en temps voulu sur les évolutions de son projet de développement en Arabie Saoudite.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr