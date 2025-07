KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding accélère sa croissance au 1er semestre 2025

Nombre de tests effectués en progression de +55% contre +24% en 2024 ;

Chiffre d'affaires en hausse de 48% à taux de change constant ;

Confirmation du plan de développement et de performance.

Paris, 21 juillet 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2025.

Accélération du volume de tests réalisés

Nombre de tests effectués (en volume) S1 2024 S1 2025 Var. 25/24 Activité Medical Fitness 68 515 105 342 +54% Activité Bilans de santé 1 698 3 712 +119% Nombre total de tests effectués 70 213 109 054 +55 %

Le volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï a progressé de +55% entre le 1 er semestre 2024 et le 1 er semestre 2025. Cette performance confirme la progression continue des tests Medical Fitness (+54%) et la montée en puissance des tests Bilans de santé (+119%).

Cette performance remarquable intervient après un exercice 2024 en progression annuelle de +24% et un 1 er trimestre 2025 en hausse de +31%.

Forte croissance du chiffre d'affaires malgré un effet de change défavorable

Au 30 juin - M€ - non-audité S1 2024 [1] S1 2025 [2] Var. 25/24

publiée Var. 25/24 taux constants Chiffre d'affaires Medical Fitness 7,5 10,3 +37% +39% Chiffre d'affaires Bilan de santé 0,4 0,9 +139% +142% Chiffre d'affaires Autres revenus [3] 0,0 0,3 - - Chiffre d'affaires consolidé 7,9 11,5 +46% +48%

Fort de cette progression du nombre de tests, le chiffre d'affaires semestriel atteint 11,5 M€, en hausse de 46% en données publiées, en tenant compte de l'impact défavorable des taux de change. A taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires ressort à 48%.

Smart Salem bénéficie aussi des premiers revenus issus des nouveaux services développés depuis 2024, notamment autour des tests de médecine du travail.

Confirmation des objectifs

A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, Klea Holding confirme les éléments de sa feuille de route dévoilées à l'occasion de la dernière Assemblée générale des actionnaires à l'occasion de laquelle Raphael Smila, administrateur et premier actionnaire contrôlant plus de 20% du capital de la Société, a été nommé Président Directeur Général.

Ce plan s'articule autour des éléments suivants :

Réduction drastique des coûts de Klea Holding et de ses filiales ; EBITDA 2025 attendu en très nette amélioration ; Poursuite et accélération du désendettement du Groupe.

Le Groupe confirme également sa volonté de développer ses activités, que ce soit à Dubaï (Smart Salem) ou en Arabie Saoudite (Smart Health).

Un point sur ces différents dossiers sera fait en fonction de leurs avancées et au plus tard à l'occasion de la publication des résultats semestriels.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

[1] Taux de change moyen S1 2024 : EUR/AED = 3,9726

[2] Taux de change moyen S1 2025 : EUR/AED = 4,0178

[3] Bilan de santé au travail, Tests de pré-emploi, Frais de service, etc.