KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, 15 septembre 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 08/09/2025 FR0013481835 34 544 0,210 XPAR

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

