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KLEA HOLDING : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 18:00

Paris, 6 juillet 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 29/06/2026 FR0013481835 5 000 0,184 XPAR
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 01/07/2026 FR0013481835 11 000 0,18 XPAR
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 03/07/2026 FR0013481835 172 000 0,18 XPAR

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99114-alklh_cp_rachat_actions_2026-07-06.pdf

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KLEA HOLDING (ex VISIOMED)
0,1808 EUR Euronext Paris +1,01%
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1 commentaire

  • 18:51

    heureusement qu'ils sont la pour faire du volume , mais dans quel but ? Soutenir le cours de Bourse en réduisant le nombre d’actions sur le marché ? annulation de titres ? ou ses actions vont elles servir pour des besoins de stocks-options ou d’attributions gratuites ?

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