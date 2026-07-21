KLARSEN : Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 :

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce ses résultats annuels 2025. L'exercice, marqué par une profonde restructuration et les conséquences du litige PADAM, présente des comptes impactés par des éléments atypiques très majoritairement non récurrents, dont le retraitement fait ressortir une performance opérationnelle courante proche de l'équilibre.



Résultats 2025 — une lecture marquée par des éléments atypiques non récurrents :

Le chiffre d'affaires 2025 s'établit à 4 891 K€, en recul de 15 % sur une base proforma 2024 (5 750 K€), lié principalement au décalage de plusieurs campagnes au sein du pôle Location & Traitement Data. La marge brute ressort à 1 798 K€

(36,8 % du CA).



Le résultat net publié ressort à -1 952 K€, principalement affecté par des éléments non récurrents, qui ne reflètent pas la performance opérationnelle courante.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :