Klarsen: Padam lance saisie et vente aux enchères des titres ITL au 12 mai 2026

* Klarsen fait face à une procédure engagée par Padam visant la saisie des titres de sa filiale ITL, sur la base d’un jugement exécutoire rendu 20 octobre 2025 par Tribunal des Activités Économiques de Paris. * Padam cherche à faire vendre ces titres aux enchères le 12 mai 2026, incluant indirectement DAFI détenue à 100% par ITL. * Appel du jugement en cours, avec demande de suspension de l’exécution provisoire. * Klarsen avertit que perte potentielle d’ITL pourrait compromettre continuité d’exploitation à très court terme, ITL représentant plus de 80% du chiffre d’affaires du groupe. * Groupe anticipe aussi un risque de blocage des financements court terme et un affaiblissement de l’intérêt économique des BSA P et O, réduisant les ressources attendues de leur exercice. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Klarsen SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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