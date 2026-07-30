Klarsen ouvre une nouvelle séquence et donne rendez-vous à ses actionnaires le 27 août

Klarsen (FR0011038348, ALKLA) fait le point sur les actions engagées après la résolution de son litige avec la société PADAM. Le Groupe mobilise désormais ses ressources sur le front commercial et opérationnel afin de créer les conditions d’un redéploiement durable, en s’appuyant sur le savoir-faire de ses équipes et sur l’engagement de son actionnariat de référence. Klarsen conviera par ailleurs ses actionnaires à une visioconférence le jeudi 27 août 2026.



« Ces derniers mois ont été particulièrement exigeants. Je tiens à remercier sincèrement nos collaborateurs, nos actionnaires et nos partenaires pour leur mobilisation, ainsi que nos conseils, et tout spécialement le cabinet Redlink, pour leur accompagnement tout au long de cette période. Je salue également l’engagement d’Olivier Cornelis, notre actionnaire de référence, dont le soutien a joué un rôle déterminant. Notre priorité est désormais de transformer cette mobilisation en une dynamique commerciale et opérationnelle concrète », déclare Brice Gazeau, Président-Directeur Général de Klarsen.



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