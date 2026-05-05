KLARSEN : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour la filiale ITL - Soutien financier de l'actionnaire principal

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait suite à ses communiqués des 20, 24 et 29 avril 2026 relatifs au contentieux qui l'oppose à Padam.



Redressement judiciaire d'ITL

Au vu des derniers événements affectant le groupe, Klarsen a sollicité pour sa filiale ITL, dont elle est présidente, une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg (Chambre commerciale), procédure ouverte ce jour. Cette procédure, qui concerne exclusivement ITL, vise à mettre en place le cadre judiciaire adapté pour qu’ITL puisse poursuivre son activité et préparer son rebond dans les meilleures conditions.

Klarsen, n'est pas concernée par cette procédure et poursuit l'exécution de son plan de redressement arrêté en 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux.



Soutien financier de l'actionnaire principal

L'actionnaire principal de Klarsen s'est engagé à soutenir la structure, dans le cadre d’un dispositif global de financement en cours de finalisation.



Prochaines étapes

La Société rappelle qu'elle a interjeté l’appel du jugement précédemment communiqué et que sa stratégie de défense est pleinement active. Plusieurs audiences procédurales sont prévues dans des délais très courts, visant notamment à obtenir la levée de l'exécution provisoire dudit jugement. La Société tiendra le marché informé des décisions à intervenir, dès qu'elles seront rendues.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :