KLARSEN lance Dimea, sa nouvelle activité e-commerce dédiée aux compléments alimentaires / Rappel : Réunion d’information Actionnaires le jeudi 27 août 2026

Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce le lancement de Dimea, « https://dimea.fr » sa nouvelle activité e-commerce dédiée aux compléments alimentaires et aux produits de bien-être, portée par une filiale détenue à 100 % par le Groupe.

Cette initiative marque une évolution du modèle : après avoir mis pendant plus de vingt ans son savoir-faire au service des marques, le Groupe l’applique désormais à sa propre offre de produits.



Un marché porteur, en phase avec le positionnement du Groupe :

Le marché français des compléments alimentaires a atteint 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en progression de 2,6 % sur un an, 78 % des consommateurs déclarant en prendre régulièrement (source : Synadiet, chiffres 2025). La vente à distance et le e-commerce en représentent plus de 10 %. À l’horizon 2030, le cabinet Deloitte estime ce marché à 4 milliards d’euros.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement démographique de fond : selon l’INSEE, plus d’un tiers de la population française aura plus de 60 ans à l’horizon 2050. Le Ministère de l’Économie évalue à plus de 130 milliards d’euros le chiffre d’affaires potentiel de la silver économie d’ici 2030.

Ce marché recoupe précisément le cœur de compétence du Groupe : la connaissance et l’adressage des audiences de plus de 50 ans, construits sur plus de quarante ans de données BtoC seniors.



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