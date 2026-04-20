KLARSEN : Informations relatives au contentieux opposant Klarsen à la société Padam

La société Klarsen, spécialiste français du data marketing, informe ses actionnaires et le marché des récents développements intervenus dans le cadre du contentieux l’opposant à la société Padam et des risques qui en découlent sur sa continuité d’exploitation. Aujourd’hui, Klarsen a été informée que Padam avait engagé, en vertu de ce jugement exécutoire, une démarche visant à faire saisir les titres de la société ITL détenus par Klarsen (et indirectement ceux de DAFI, filiale à 100% de ITL) et à faire procéder à la vente de ces titres par voie de mise aux enchères prévue le 12 mai 2026.