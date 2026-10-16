KLARSEN : Compte-rendu Assemblées Générales 2026 / Une nouvelle séquence de développement

Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce la tenue de ses deux assemblées générales au siège social et l’adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.



Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2026 :

Les actionnaires ont notamment :

• Approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025, certifiés sans réserve par le Commissaire Aux Comptes ;

• Approuvé les conventions réglementées présentées dans le rapport spécial du Commissaire Aux Comptes ;

• Renouvelé l'autorisation du programme de rachat d'actions ;

• Renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, Arthaud & Associés Atlantique



Assemblée générale mixte du 8 octobre 2026:

Les résultats du premier semestre 2026 (comptes consolidés au 30 juin 2026) seront publiés le jeudi 22 octobre.

Les actionnaires ont notamment :

• Nommé M. Olivier Cornelis en qualité d'administrateur pour une durée de six ans ;

• Consenti au Conseil d'Administration une délégation de compétence pour procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour une durée de 26 mois, dans les conditions décrites dans l'avis de réunion publié au BALO.



Une nouvelle séquence de développement:

Ces votes clôturent une phase de restructuration conduite tout au long de 2026 : règlement du litige lié au crédit-vendeur d'ITL, consolidation du financement par les principaux actionnaires et renforcement de la gouvernance.



L'intégralité du communiqué :