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KLARSEN annonce la conclusion d’un protocole d’accord mettant un terme à l’ensemble des litiges l’opposant à la société PADAM.
information fournie par Boursorama CP 24/07/2026 à 08:15
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Klarsen (FR0011038348, ALKLA) annonce la conclusion d’un protocole d’accord mettant un terme à l’ensemble des litiges l’opposant à la société PADAM.

Le premier actionnaire de la Société s’est porté acquéreur de l’intégralité de la créance détenue par PADAM sur Klarsen. Cette acquisition est assortie d’un abandon de créance de 882 000 € au bénéfice de la Société, en application du protocole intervenu entre Klarsen et PADAM.

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a constaté son dessaisissement ce 22 juillet 2026, suite au désistement de PADAM de l’assignation en redressement judiciaire engagée par elle contre Klarsen, Klarsen ayant accepté ce désistement d’instance et d’action.

En application du protocole intervenu entre les parties, la société PADAM a donné instruction au Commissaire de Justice mandaté de procéder à la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution intervenues ; en outre, les parties se désistent réciproquement de toutes les instances et actions qui les ont opposées.

Cette issue amiable permet à Klarsen et à ses filiales de tourner la page du contentieux qui les opposait à PADAM à la suite de l’acquisition des titres d’ITL, ainsi que de la menace importante que ce contentieux faisait peser sur la continuité de l’exploitation.

Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :

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KLARSEN
0,5600 EUR Euronext Paris +47,37%

1 commentaire

  • 24 juillet 18:36

    Exceptionnel, et tout à l'honneur de Paul ADAM et de l'actionnaire principal de Klarsen qui ont su trouver cet accord amiable, avantageux pour toutes les parties prenantes. Bravo à eux !

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