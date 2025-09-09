Klarna s'apprête à fixer le prix d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis, ce qui donnera un coup de fouet aux cotations dans le secteur de la fintech

Le banque suédois Klarna s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, plus tard dans la journée de mardi, préparant le terrain pour un début de marché étroitement surveillé en tant qu'indicateur des cotations de fintech à forte croissance.

Klarna est à la tête d'une série d'entreprises, allant des cryptomonnaies aux biens de consommation, qui souhaitent s'introduire en bourse à New York cette semaine, alors que la reprise des marchés boursiers et les débuts en fanfare de ont atténué l'incertitude tarifaire et ravivé l'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse, à l'adresse .

L'émission marque une étape importante pour la fintech, après que son ascension rapide en tant que leader du BNPL a propulsé son évaluation à plus de 45 milliards de dollars en 2021.

La valorisation de l'entreprise soutenue par Sequoia Capital a chuté à 6,7 milliards de dollars en 2022, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.

Klarna et certains de ses investisseurs prévoient de vendre 34,3 millions d'actions lors de l'introduction en bourse à un prix compris entre 35 et 37 dollars l'unité, dans le but de lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars.

Si le prix de l'introduction en bourse se situe dans le haut de la fourchette prévue, Klarna atteindra une valeur de près de 14 milliards de dollars.

Un investisseur, qui a refusé d'être nommé publiquement, a déclaré à Reuters que le carnet d'ordres était 15 fois sursouscrit lundi.

"L'ampleur de la sursouscription montre à quel point les investisseurs sont désireux de s'exposer à un leader du marché de BNPL", a déclaré Rudy Yang, analyste principal chez PitchBook.

Klarna, qui se prépare à une cotation à New York depuis des années, a interrompu ses projets en avril en raison de l'agitation des marchés mondiaux après que le président américain Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers radicaux sur les principaux partenaires commerciaux.

Fondée en 2005, Klarna est restée rentable jusqu'à son expansion aux États-Unis en 2019, juste avant le boom des achats en ligne déclenché par la pandémie de COVID-19.

Alors que le nombre d'utilisateurs et la valeur brute des marchandises continuent de croître à deux chiffres, la rentabilité reste un défi.

Les pertes se sont creusées pour atteindre 52 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 823 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 7 millions de dollars sur 682 millions de dollars un an plus tôt.

La société opère également en tant que néobanque numérique. Les actions de Peer Chime CHYM.O ont fait un bond de 59% lors de ses débuts sur le Nasdaq en juin, bien qu'elles se négocient en dessous du prix d'émission, à la dernière clôture.

"Alors que le marché est à nouveau ouvert aux cotations de fintech, les entreprises seront rapidement jugées sur leur capacité à équilibrer croissance et rentabilité dans un contexte macroéconomique plus difficile", a déclaré M. Yang.

LA DEMANDE S'ACCÉLÈRE

Dans un contexte d'inflation élevée, de fissures sur le marché du travail et de ralentissement de la croissance des revenus, les dépenses de consommation aux États-Unis se sont maintenues.

Les services de paiement alternatifs tels que Klarna, qui allègent la charge financière immédiate en permettant aux acheteurs de fractionner leurs achats en petits versements sans intérêt sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ont enregistré une demande stable.

Pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin, Klarna a tiré 75 % de son chiffre d'affaires des frais de transaction et de service - dont la majorité provient des commerçants de son réseau -, ce qui représente la part la plus faible du chiffre d'affaires total pour la même période depuis 2022.

Au cours de la période, la part des revenus d'intérêts est passée à 25 %.

"Un ralentissement des dépenses de consommation exercerait une pression directe sur les revenus des transactions et des services de Klarna, étant donné que les frais des commerçants sont liés aux volumes d'achat", a ajouté M. Yang.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.

Klarna, qui a fait appel à plus de 10 banques de Wall Street pour son introduction en bourse, commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "KLAR" mercredi.