Klarna lourdement sanctionné à New York après son avertissement

Klarna est lourdement sanctionné à la Bourse de New York ce mardi alors que la plateforme suédoise de paiements flexibles a réduit ses prévisions d'activité pour 2026 en raison d'un ralentissement de la consommation en Allemagne, son principal marché.

Le groupe basé à Stockholm vise désormais un volume d'affaires total (GMV) compris entre 149 et 151 milliards de dollars cette année, contre un chiffre d'au moins 155 milliards auparavant.

Sur son 2e trimestre, la valeur marchande enregistrée par le chantre du "Achetez maintenant, payez plus tard" a atteint 36,6 milliards de dollars, en hausse de 18% d'une année sur l'autre, grâce notamment à une croissance de 27% aux Etats-Unis, son marché le plus dynamique à l'heure actuelle.

Son résultat opérationnel s'est établi à 27 millions de dollars, contre une perte de 46 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice net est ressorti à 9 millions, à comparer avec un manque à gagner de 53 millions sur la même période de 2025.

Le bénéfice par action (BPA) de 0,01 dollar est cependant inférieur au consensus, qui espérait un profit de 0,02 dollar par titre.

Le spécialiste suédois du paiement fractionné ou différé revendique à ce jour 120 millions de clients actifs sur sa plateforme, un chiffre en hausse de 8% sur un an, et dit désormais travailler avec 1,2 million de commerçants, soit un bond de 54%, dont des grandes marques mondiales comme Uber, H&M, Sephora, Ikea ou Nike.

A la Bourse de New York, l'action Klarna plongeait de 20,2% à moins de 15,6 dollars, quand l'indice Nasdaq reculait dans le même temps de 1,4%.

Depuis son introduction, la fintech a vu sa valeur divisée par trois pour une capitalisation qui n'atteint plus que 5,9 milliards de dollars.

Plusieurs motifs de préoccupation identifiés par les analystes

De nombreux observateurs s'inquiètent de l'absence de licence bancaire aux Etats-Unis, qui l'empêche d'accorder directement des crédits sur le sol américain.

Cette contrainte oblige le groupe à s'en remettre quasi exclusivement à des alliances stratégiques et à son intégration technique chez des prestataires comme Stripe, JPMorgan ou Worldpay.

"Sans charte bancaire américaine propre, la rentabilité et la rapidité d'exécution de Klarna restent suspendues au bon vouloir et aux conditions commerciales de ses partenaires bancaires et technologiques", s'inquiétaient récemment les analystes d'UBS.

Sur le plan opérationnel, une éventuelle dégradation du contexte macroéconomique mondial constitue une menace directe pour les marges du groupe, entre inflation soutenue, taux d'intérêt élevés et un marché de l'emploi qui ralentit, autant d'éléments de nature à peser sur le pouvoir d'achat des ménages.

Le modèle économique de Klarna repose en grande partie sur l'octroi de crédits à court terme à une clientèle particulièrement sensible aux soubresauts du cycle économique et présentant un taux de sensibilité élevé aux chocs financiers personnels : une hausse des pertes sur créances et des impayés viendrait immédiatement détériorer la rentabilité de l'entreprise.

A ces pressions externes s'ajoute un risque intrinsèque lié au leadership historique de la société.

Dans un communiqué distinct publié dans la matinée, Klarna a officialisé les prochains départs, dans le courant de l'année prochaine, de Niclas Neglén, son directeur financier depuis 2020, et de David Sandström, son directeur marketing depuis 2017.