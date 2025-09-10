Klarna lève 1,37 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, stimulant les espoirs de la fintech

(Refonte avec une déclaration de l'entreprise au paragraphe 1, ajout d'un commentaire de la source au paragraphe 5) par Ateev Bhandari et Harshita Meenaktshi

La banque Buy-now, Pay-later Klarna a déclaré mardi avoir levé 1,37 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à une entrée sur le marché qui pourrait donner le ton pour les cotations de fintech à forte croissance.

La société suédoise soutenue par Sequoia Capital et certains de ses investisseurs existants a vendu 34,3 millions d'actions à 40 dollars chacune, au-dessus de la fourchette visée de 35 à 37 dollars.

Plus tôt dans la journée, Reuters avait rapporté, en citant deux sources, que l'introduction en bourse valorisait Klarna à 15,11 milliards de dollars - une baisse significative par rapport à la valorisation de plus de 45 milliards de dollars qu'elle avait atteinte en 2021 après une ascension rapide en tant que leader de la BNPL.

Son évaluation est tombée à 6,7 milliards de dollars en 2022, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.

L'offre a été sursouscrite 25 fois, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Klarna est à la tête d'entreprises allant de la cryptomonnaie à la consommation qui visent à s'introduire en bourse à New York cette semaine, alors qu'un marché boursier en hausse et des débuts en fanfare sur apaisent les inquiétudes concernant les tarifs douaniers et ravivent l'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse .

La société, qui prévoit une cotation à New York depuis des années, a interrompu ses efforts en avril, car les tarifs douaniers imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux ont provoqué des turbulences sur les marchés mondiaux.

Fondée en 2005, Klarna était rentable jusqu'à son expansion aux États-Unis en 2019, juste avant le boom des achats en ligne déclenché par la pandémie de COVID-19.

Alors que le nombre d'utilisateurs et la valeur brute des marchandises continuent de croître à deux chiffres, la rentabilité reste un défi.

Les pertes se sont creusées pour atteindre 52 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 7 millions de dollars il y a un an, alors que le chiffre d'affaires est passé de 682 millions de dollars à 823 millions de dollars.

"Alors que le marché est à nouveau ouvert aux cotations fintech, les entreprises seront rapidement jugées sur leur capacité à équilibrer croissance et rentabilité dans un contexte macroéconomique plus difficile", a déclaré Rudy Yang, analyste principal chez PitchBook.

La société opère également en tant que néobanque numérique. Les actions de Chime CHYM.O ont fait un bond de 59 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq en juin, bien qu'elles se négocient en dessous du prix d'émission à la dernière clôture.

Toutefois, les analystes estiment que la force de la marque Klarna pourrait l'aider à s'imposer parmi les fintechs.

"Le secteur est hautement compétitif et évolue rapidement, et la reconnaissance de la marque, où Klarna reste forte, est souvent aussi critique que (le modèle d'entreprise)", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche introduction en bourse IPOX.

LA DEMANDE S'INTENSIFIE

Les dépenses de consommation aux États-Unis se sont maintenues en dépit d'une inflation persistante, de fissures sur le marché du travail et d'un ralentissement de la croissance des revenus.

Les services de paiement alternatifs tels que Klarna, qui allègent la charge financière immédiate en permettant aux acheteurs de fractionner leurs achats en petits versements sans intérêt sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ont enregistré une demande stable.

Pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin, Klarna a tiré 75 % de son chiffre d'affaires des frais de transaction et de service - dont la majorité provient des commerçants de son réseau -, soit la part la plus faible du chiffre d'affaires total pour la même période depuis 2022.

La part des revenus d'intérêts au cours de cette période est passée à 25 %.

"Comme le modèle BNPL de Klarna dépend à la fois du volume de transactions et des taux de remboursement, la baisse des dépenses réduit la capture des frais des commerçants tout en augmentant le risque de pertes de crédit", a déclaré Kat Liu.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file. Klarna commencera à être négociée à la Bourse de New York sous le symbole "KLAR" mercredi.