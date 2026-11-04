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Klaas Knot candidat à la succession de Christine Lagarde à la BCE
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 11:42

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La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé à la fin du mois d'octobre qu'elle quittera ses fonctions le 7 février prochain. Sans surprise, les Pays-Bas ont officiellement positionné Klaas Knot, ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise, pour lui succéder.

Le Nord contre le Sud ? La succession de Christine Lagarde aux commandes de la BCE risque d'opposer le Néerlandais Klaas Knot à l'Espagnol Pablo Hernández de Cos. Le cliché veut que les banquiers centraux du nord soient généralement des faucons orthodoxes respectueux des finances publiques, et que ceux du sud soient des colombes complaisantes avec les gouvernements dépensiers du pourtour méditerranéen.

La Haye vient officiellement de proposer la candidature de Knot. La rumeur dit qu'il a l'appui de Paris, qui chercherait à obtenir en échange le poste d'économiste en chef de la BCE. Hernández de Cos, directeur général de la BRI, passe effectivement pour être plus modéré. Il est naturellement soutenu par le gouvernement espagnol, mais pas officiellement candidat. Les autres prétendants semblent un peu distancés.

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