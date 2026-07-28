KLA prévoit un début d'exercice supérieur aux attentes grâce à la demande liée à l'IA

KLA a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour son premier trimestre, portée par les investissements continus dans les infrastructures d'intelligence artificielle et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

KLA anticipe un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars au premier trimestre, avec une marge de variation de plus ou moins 200 millions de dollars, contre un consensus de 3,92 milliards de dollars. Le groupe prévoit également un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, supérieur aux 1,14 dollar attendus par les analystes. Malgré ces perspectives favorables, l'action recule de près de 8% après la clôture de Wall Street, tout en conservant une hausse de plus de 57% depuis le début de l'année.

Spécialisé dans les équipements de contrôle des procédés et de gestion des rendements pour la fabrication de semi-conducteurs, KLA bénéficie de l'accélération des investissements des fondeurs et des fabricants de mémoire. La montée en puissance des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle et des mémoires à large bande passante soutient la demande pour ses technologies, devenues essentielles avec la complexité croissante des procédés de fabrication des puces.

Le directeur général Rick Wallace estime que cette dynamique devrait encore s'accélérer au second semestre 2026 et se prolonger en 2027, notamment grâce aux opportunités offertes par l'assemblage avancé des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, KLA a enregistré un chiffre d'affaires de 3,66 milliards de dollars, en hausse de 15,1% sur un an, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 1,05 dollar par action, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.