KKR: va réaliser un nouvel investissement dans Enilive information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - KKR va augmenter son investissement dans Enilive.



Enilive est l'entreprise de transformation de la mobilité d'Eni, dédiée au bioraffinage, à la production de biométhane, aux solutions de mobilité intelligente et à la fourniture de services pour soutenir les personnes en déplacement.



Cet investissement supplémentaire fait suite à l'acquisition initiale de 25% de KKR dans Enilive annoncée en octobre 2024.



Marco Fontana, directeur général de l'équipe européenne des infrastructures de KKR, a déclaré : ' Après avoir signé notre investissement dans Enilive en octobre de l'année dernière, cette transaction réitère notre confiance dans la capacité de l'entreprise à fournir des solutions technologiques innovantes et efficaces pour réduire les émissions, conformément à notre stratégie visant à soutenir des projets énergétiques transformateurs à travers l'Europe'.





Valeurs associées KKR & CO 140,48 USD NYSE +0,85%