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KKR va investir jusqu'à 310 millions de dollars dans l'opération "e-bus" en Inde
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N va investir jusqu'à 310 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat avec le fabricant indien de véhicules utilitaires électriques PMI Electro Mobility Solutions et sa plateforme d'e-bus Allfleet India, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

KKR va acquérir une participation majoritaire dans Allfleet et une participation minoritaire dans PMI Electro, ont-elles précisé, sans donner plus de détails.

PMI Electro fabrique des e-bus commerciaux électriques, notamment des bus de 9 mètres, de 12 mètres et des bus scolaires, tandis qu'Allfleet se concentre sur le développement et l'exploitation de flottes de transports publics électriques à grande échelle.

Allfleet s'apprête à déployer une flotte de plus de 5 000 autobus électriques dans le cadre d'accords conclus avec plusieurs autorités de transport d'État.

Cet investissement intervient alors que le programme PM-eBus Sewa du gouvernement indien, destiné à développer les services de bus électriques, vise à déployer 10 000 bus électriques selon un modèle de partenariat public-privé (PPP) dans les zones urbaines. Le coût de ce programme est estimé à 576,13 milliards de roupies (6,23 milliards de dollars), selon son site web .

"À mesure que nos villes se développent et que les besoins de mobilité évoluent, les transports publics propres, efficaces et accessibles joueront un rôle central dans la construction d'un avenir plus durable. Aux côtés de KKR, l'entreprise continuera à se concentrer sur une mise à l'échelle responsable et sur le développement de sa présence dans les villes indiennes", a déclaré Aanchal Jain, directrice générale de PMI Electro, dans un communiqué.

L'opération devrait être finalisée à la mi-2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, ont indiqué les entreprises.

(1$ = 92,4640 roupies indiennes)

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