KKR va investir dans la société malaisienne Avisena Healthcare pour soutenir son expansion

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'informations issues du paragraphe 2)

KKR & Co KKR.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, poursuivant ainsi l'expansion de cette société d'investissement internationale dans le secteur de la santé.

KKR, qui a investi plus de 20 milliards de dollars dans le secteur de la santé à l'échelle mondiale, a refusé de fournir des détails financiers sur l'investissement dans Avisena lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Cet investissement devrait soutenir la prochaine phase de croissance d’Avisena, société fondée il y a 30 ans, notamment l’élargissement de l’offre pluridisciplinaire dans ses hôpitaux phares de Shah Alam et la construction de nouveaux hôpitaux dans la vallée de Klang, a déclaré KKR.

“Nous sommes convaincus que l’expertise régionale de KKR dans le domaine de la santé et son expérience plus large soutiendront nos efforts visant à étendre nos capacités, à renforcer notre offre clinique et à fournir des soins de haute qualité à davantage de patients”, a déclaré Elina Nadia Omar, directrice générale du groupe Avisena Healthcare.

Avisena n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters concernant les détails financiers de la transaction.