KKR: un nouvel investisseur pour Citation information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le groupe Citation, fournisseur international de solutions technologiques de conformité et de certification pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce l'arrivée d'HarbourVest Partners, un gestionnaire mondial d'investissements privés, en tant que nouvel investisseur dans l'entreprise.



HarbourVest va ainsi joindre ses forces à celles de l'équipe de direction et des investisseurs majoritaires, KKR et Hg, pour soutenir la croissance internationale de Citation, par le développement de produits en IA et par des acquisitions stratégiques.



Citation soutient les PME au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, agissant en tant que partenaire essentiel pour plus de 110 000 PME.



Chris Morris, DG de Citation, a déclaré : ' L'expertise HarbourVest, ainsi que le soutien continu de Hg et KKR, seront déterminants dans la poursuite de notre vision qui consiste à simplifier la conformité pour les PME à l'échelle mondiale. Notre objectif reste d'assurer la tranquillité d'esprit des chefs d'entreprise, en leur permettant de se concentrer sur la croissance de leur entreprise, tandis que nous protégeons leur personnel, leur entreprise et leur réputation. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.