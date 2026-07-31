KKR serait sur le point de conclure un accord pour racheter le fabricant de dispositifs médicaux Integer, selon le WSJ

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La société de capital-investissement KKR

KKR.N est sur le point de racheter la société d'externalisation de dispositifs médicaux Integer Holdings

ITGR.N , a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société basée à Plano, au Texas, a clôturé en hausse de plus de 20 %.

L'offre de 127 dollars par action pourrait être soumise dès la semaine prochaine, selon l'article,ce qui valoriserait Integer à environ 4,3 milliards de dollars, d'après les calculs de Reuters basés sur 33,95 millions d'actions en circulation. La société affiche une capitalisation boursière de 3,42 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Ce rachat potentiel intervient dans un contexte d’intérêt des fonds d’investissement privés pour les entreprises du secteur de la santé, après l’acquisition d’Avanos Medical par American Industrial Partners pour 1,27 milliard de dollars et l’accord conclu par Blackstone et TPG visant à acquérir Hologic, une sociétéde diagnostic spécialisée dans la santé destinée aux femmes, pour plus de 18 milliards de dollars.

Integer Holdings est un développeur et fabricant sous contrat de dispositifs et de composants médicaux, au service des entreprises de technologie médicale.

KKR a refusé de commenter et Integer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Integer a lancé une revue stratégique en avril après avoir reçu des manifestations d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels et a déclaré qu’elle envisagerait différentes options, notamment une vente ou une fusion.

L'investisseur activiste Irenic Capital Management détient une participation de 3,72 % dans la société, selon les données de LSEG. Integer a nommé deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration en mars dans le cadre d'un accord avec Irenic.

La société a enregistré une croissance régulière de son chiffre d’affaires au cours des derniers trimestres, portée par la demande en dispositifs médicaux cardiovasculaires et vasculaires.

Parmi les investissements de KKR dans le secteur de la santé figurent le prestataire de services dentaires 123Dentist, Henry Schein HSIC.O , le laboratoire pharmaceutique BridgeBio Pharma

BBIO.O et la société d’analyse de données de santé Cotiviti.