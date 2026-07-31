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KKR serait sur le point de conclure un accord en vue de l'acquisition d'Integer Holdings, selon le WSJ
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 21:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et de détails tirés du rapport)

La société de capital-investissement KKR

KKR.N est sur le point de racheter la société d'externalisation de dispositifs médicaux Integer Holdings

ITGR.N , a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société basée à Plano, au Texas, a progressé de 20 % dans l'après-midi. La société affiche une capitalisation boursière de 3,42 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

L'offre pourrait être lancée dès la semaine prochaine et valoriserait la société à environ 127 dollars par action, ajoute l'article.

Integer Holdings conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux, des composants et des technologies.

Fusions / Acquisitions

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