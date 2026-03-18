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KKR s'intéresse aux bus électriques en Inde
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:20

Dans le cadre de sa stratégie de transition climatique mondiale, KKR annonce la signature d'accords définitifs avec Allfleet India Private Limited et PMI Electro Mobility Private Limited, en vue de développer les bus électriques (e-bus) en Inde.

Les fonds gérés par KKR engageront jusqu'à 310 MUSD pour former un partenariat stratégique avec Allfleet et PMI Electro afin d'aider à étendre la plateforme d'e-bus d'Allfleet et à faire progresser davantage les capacités de fabrication de PMI Electro.

Dans ce cadre, KKR acquerra une participation majoritaire dans Allfleet et une participation minoritaire dans PMI Electro. Il s'agit du 1er investissement de KKR Global Climate Transition en Inde et du 8e investissement mondial de la stratégie.

Aujourd'hui, Allfleet est en voie de déployer une flotte de plus de 5 000 e-bus, opérant dans le cadre d'accords de concession et de service à long terme avec plusieurs autorités de transport d'État soutenant les besoins de mobilité urbaine dans des villes clés.

L'investissement de KKR soutiendra la croissance continue d'Allfleet pour contribuer à offrir un transport public plus propre et plus fiable. La transaction devrait être finalisée à la mi-2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

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