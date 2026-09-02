KKR s'apprêterait à racheter A1 Garage Door Service pour environ 2 milliards de dollars, selon certaines sources

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* Les sociétés de capital-investissement continuent de racheter des entreprises de services à domicile

* A1 Garage a reçu un apport de capitaux de croissance de la part du groupe Cortec en 2022

* KKR a investi dans les entreprises de services à domicile Neighborly et Groundworks

par Abigail Summerville

La société d'investissement KKR & Co KKR.N a conclu un accord en vue d'acquérir A1 Garage Door Service, une entreprise spécialisée dans la réparation et le remplacement de portes de garage résidentielles, pour un montant d'environ 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Cette opération s'inscrit dans une vague de fusions-acquisitions dans le secteur des services à domicile, notamment l'acquisition, cette année, de Guild Garage Group par Oak Hill Capital pour plus de 800 millions de dollars . Les sociétés de capital-investissement acquièrent des entreprises de services résidentiels en raison de leurs flux de trésorerie stables et de leur forte valeur sur des marchés fragmentés.

Basée à Phoenix, en Arizona, A1 Garage a été fondée en 2007 par son directeur général, Tommy Mello, qui a développé l’entreprise pour en faire l’un des plus grands prestataires de services liés aux portes de garage résidentielles du pays, présent dans une vingtaine d’États. En 2022, A1 a reçu un apport de capitaux de croissance de la part de la société de capital-investissement Cortec Group.

KKR et Cortec n’ont pas souhaité faire de commentaires. A1 Garage n’a pas pu être jointe pour commenter cette information.

KKR possède déjà une expérience dans le secteur des services résidentiels grâce à ses investissements dans Neighborly et Groundworks.

En 2021, elle a racheté Neighborly, qu’elle a qualifié de plus grand prestataire et franchiseur mondial de marques de services à domicile, notamment dans les domaines de la plomberie, de la lutte contre les nuisibles, de la rénovation, de l’électricité, du nettoyage, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), ainsi que de l’inspection immobilière. En 2023, elle a réalisé un investissement important dans Groundworks, qui fournit des services de fondations résidentielles et de gestion de l’eau. Cortec est également investisseur dans Groundworks.