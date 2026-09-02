KKR renforce sa plateforme mondiale au sein de son activité Credit & Markets

KKR a annoncé la nomination de Jonty Edwards et de Paula Weisshuber au poste de Managing Director au sein de son activité "Credit & Markets".

Ces nominations renforcent les capacités de KKR dans les domaines du crédit et des marchés de capitaux, ainsi que sa présence locale au Royaume-Uni et dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

Jonty Edwards et Paula Weisshuber apportent une expérience complémentaire en matière de conseil stratégique, de financement des entreprises et de marchés de capitaux, ainsi qu'un vaste réseau de relations auprès de grandes entreprises au Royaume-Uni et en Europe.

Leurs nominations enrichissent l'expertise de l'activité européenne "Credit & Markets" de KKR pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de capital privé.

Basée à Francfort, Paula Weisshuber développera davantage la couverture des classes d'actifs de KKR dans la région DACH. Elle rejoint KKR après avoir passé près de vingt ans au sein de la division marchés de capitaux de Bank of America. Elle occupait récemment le poste de responsable "EMEA Corporate Debt Capital Markets", conseillant de grandes entreprises européennes sur des opérations de financement et de marchés de capitaux.

Basé à Londres, Jonty Edwards se concentrera sur la fourniture de solutions de capital aux entreprises britanniques et européennes. Il vient de chez J.P. Morgan, où il était Managing Director au sein du département Fusions-Acquisitions, conseillant des entreprises et des fonds de capital-investissement sur un large éventail d'opérations stratégiques dans divers secteurs.