 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,78
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR renforce sa participation dans Lighthouse Learning pour accélérer la croissance
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:10

KKR annonce renforcer son investissement dans Lighthouse Learning, groupe éducatif indien, aux côtés d'un nouvel investisseur, PSP Investments. KKR conservera sa position majoritaire. L'opération appuiera l'expansion du réseau de maternelles et d'écoles K-12 (c'est-à-dire de la maternelle à la terminale) dans les principales métropoles du pays.

Le groupe, qui accueille plus de 190 000 élèves au sein de 1850 maternelles et 60 écoles, poursuivra également le développement de ses capacités pédagogiques, technologiques et opérationnelles. Akshay Tanna, Partner et responsable du private equity en Inde chez KKR, décrit une plateforme éducative 'parmi les plus respectées du pays'.

Prajodh Rajan, fondateur et CEO de Lighthouse Learning, estime que ce partenariat renforcé permettra de 'faire évoluer la plateforme et établir de nouveaux standards d'excellence'. L'investissement provient principalement du fonds Asian Fund IV et de capitaux gérés par KKR.

Valeurs associées

KKR & CO
117,840 USD NYSE -0,73%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank