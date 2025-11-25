KKR renforce sa participation dans Lighthouse Learning pour accélérer la croissance
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:10
Le groupe, qui accueille plus de 190 000 élèves au sein de 1850 maternelles et 60 écoles, poursuivra également le développement de ses capacités pédagogiques, technologiques et opérationnelles. Akshay Tanna, Partner et responsable du private equity en Inde chez KKR, décrit une plateforme éducative 'parmi les plus respectées du pays'.
Prajodh Rajan, fondateur et CEO de Lighthouse Learning, estime que ce partenariat renforcé permettra de 'faire évoluer la plateforme et établir de nouveaux standards d'excellence'. L'investissement provient principalement du fonds Asian Fund IV et de capitaux gérés par KKR.
