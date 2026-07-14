KKR rejoint un consortium américain pour racheter la société australienne Steadfast dans le cadre d'une opération de 5,3 milliards de dollars

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La société australienne Steadfast SDF.AX a annoncé mardi que la société d'investissement internationale KKR KKR.N avait rejoint le consortium formé par Amwins Group et Dragoneer Investment dans le cadre de leur projet d'acquisition du courtier en assurance, d'un montant de 7,7 milliards de dollars australiens (5,33 milliards de dollars américains).

Voici quelques détails supplémentaires:

* KKR a rejoint le consortium en tant que partenaire d’investissement co-chef de file aux côtés de la société américaine Dragoneer Investment, qui prendra le contrôle des activités de courtage grand public de Steadfast si l’opération aboutit.

* Conformément aux conditions de l’opération précédemment divulguées, le distributeur d’assurances Amwins acquerra les activités d’agence de souscription de Steadfast.

* Steadfast a indiqué qu’Amwins et Dragoneer avaient confirmé que la participation de KKR n’aurait aucune incidence sur le calendrier de l’opération sur lequel les parties s’accordent actuellement.

* La semaine dernière, Steadfast a prolongé de quatre semaines la période d’exclusivité accordée au consortium.

* Le consortium a maintenu son offre de 6 dollars australiens par action Steadfast , initialement présentée en juin.

(1 dollar = 1,4459 dollars australiens)