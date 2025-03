KKR: réalise la vente de Seiyu à Trial Holdings information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 13:31









(CercleFinance.com) - KKR et Seiyu, une chaîne nationale de supermarchés au Japon, ont annoncé la signature d'accords définitifs pour la vente de Seiyu à Trial Holdings, un opérateur de distribution et de vente au détail au Japon.



KKR a d'abord acquis une participation majoritaire de 65 % dans Seiyu auprès de Walmart en 2021, avant d'acquérir une participation supplémentaire de 20 % auprès de Rakuten en 2023, portant la participation de KKR à 85 %. Dans le cadre de la transaction, Walmart vendra également sa participation de 15 % à Trial.



Hiro Hirano, président exécutif adjoint de KKR Asia Pacific et DG de KKR Japon, a déclaré : ' Seiyu est un exemple remarquable de la façon dont les investisseurs mondiaux dotés d'une connaissance locale approfondie, d'une connectivité mondiale et d'un savoir-faire peuvent aider les marques japonaises emblématiques et les champions locaux à libérer leur plein potentiel'.





