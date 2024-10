Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: réalise l'acquisition de The Parking Spot information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé le rachat de The Parking Spot (TPS), le premier propriétaire et exploitant national de parcs de stationnement à proximité des aéroports.



Cette acquisition est réalisé auprès d'une société affiliée de Green Courte Partners, LLC, une société d'investissement immobilier de type private equity. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



TPS est le principal fournisseur de services de stationnement à proximité des aéroports aux États-Unis, avec 47 parkings situés à travers le pays et desservant les principaux aéroports.



' The Parking Spot a fait la preuve de sa croissance et de la qualité de son offre auprès des voyageurs, ce qui correspond bien à notre philosophie d'investissement ', a déclaré Dash Lane, associé chez KKR.



' Grâce à sa plate-forme solide et bien établie, à sa marque bien connue dans le secteur et à son service à la clientèle de qualité supérieure, TPS est reconnu comme un leader du secteur'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.