KKR rachète le distributeur d'assurances Hoken Minaoshi Hompo au Japon
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:02
Hoken Minaoshi Hompo est l'un des principaux distributeurs d'assurances au Japon, avec près de 350 points de vente et une offre couvrant plus de 40 compagnies d'assurance.
Le groupe combine services en agence, centres d'appels et consultations en ligne ou à domicile. Hiro Hirano, directeur général de KKR Japon, estime que l'entreprise 'dispose d'importantes opportunités pour renforcer sa plateforme et mieux répondre aux besoins variés des clients'.
Tomoki Usui, PDG du groupe, souligne que le soutien de KKR permettra de poursuivre sa mission d'accompagnement des particuliers 'vers une vie plus longue et plus sécurisée'.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de KKR au Japon et prolonge son expérience internationale dans le secteur de l'assurance, déjà marquée par des investissements en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Valeurs associées
|143,840 USD
|NYSE
|-0,59%
A lire aussi
-
"Nous avons sorti des enfants déchiquetés", lance Abou Abed Zaqout devant les décombres d'un immeuble frappé dans la nuit à Gaza-ville, où l'armée israélienne a lancé mardi une offensive majeure. Au matin, il tente avec d'autres hommes de retrouver d'éventuels ... Lire la suite
-
Kering signe la plus forte progression du CAC avec un gain de 3% depuis l'ouverture. Le titre profite notamment d'une analyse d'AlphaValue qui relève son conseil sur le titre, passant de 'Sell' à 'Reduce', avec un objectif de cours inchangé à 279 euros. L'analyste ... Lire la suite
-
Robert Redford, élégant symbole du cinéma américain depuis plus d'un demi-siècle, engagé à gauche et véritable parrain du film indépendant aux Etats-Unis, est mort mardi dans l'Utah à l'âge de 89 ans. L'acteur et réalisateur "est mort le 16 septembre 2025 dans ... Lire la suite
-
(AOF) - Après avoir annoncé son intention de renforcer sa production nationale, Eli Lilly a dévoilé son projet de construction d’une usine de 5 milliards de dollars à l’ouest de Richmond, dans l’État de Virginie aux États-Unis. Ce site sera le premier du laboratoire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer