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KKR proche d'un accord pour racheter Integer Holdings
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 21:56
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KKR serait sur le point de conclure le rachat d'Integer Holdings, spécialiste de la sous-traitance de dispositifs médicaux, selon des informations du Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Une offre pourrait être annoncée dès la semaine prochaine et valoriserait l'entreprise à environ 127 dollars par action.

A la suite de ces informations, l'action d'Integer Holdings progressait d'environ 20% en séance. La société, basée à Plano, au Texas, affiche une capitalisation boursière de 3,42 milliards de dollars. Les discussions sont toujours en cours et aucun accord définitif n'a encore été annoncé.

Integer Holdings conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux ainsi que des composants et des technologies destinés au secteur de la santé. Une acquisition par KKR renforcerait la présence du fonds d'investissement dans le domaine des technologies médicales, un secteur qui continue de susciter un fort intérêt de la part des investisseurs.

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