KKR: prise de participation majoritaire dans l'indien HCG information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir signé des accords définitifs pour acquérir une participation majoritaire dans Healthcare Global Enterprises (HCG), un leader des soins de santé en Inde, en rachetant jusqu'à 54 % des actions à CVC Asia V au prix de 445 INR par action.



Après une offre publique d'achat conformément aux réglementations indiennes, KKR détiendra entre 54 % et 77 % du capital de HCG.



Le Dr BS Ajaikumar, fondateur de HCG, deviendra président non exécutif, se concentrant sur l'excellence clinique, académique et la recherche et développement.



Fondé en 1989, HCG est l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux oncologiques en Inde, avec 25 centres médicaux dans 19 villes.





Sources







Valeurs associées KKR & CO 132,29 USD NYSE -1,67%