KKR:prend une participation dans les aéroports du Queensland

(CercleFinance.com) - KKR et le Skip Essential Infrastructure Fund, ont annoncé un accord pour l'acquisition d'une participation de 74,25% dans Queensland Airports Limited auprès de The Infrastructure Fund, géré par Macquarie Asset Management, State Super, et Australian Retirement Trust.



Le portefeuille de Queensland Airports comprend les aéroports de Gold Coast, Townsville, Longreach et Mount Isa, et dessert collectivement les voyageurs sur ses 39 lignes intérieures et six lignes internationales, avec près de 66 700 mouvements d'avions par an.



Andrew Jennings, Managing Director & Head of Australia and New Zealand (ANZ) Infrastructure, KKR, a déclaré : ' Les aéroports du Queensland jouent un rôle important en reliant les communautés du Queensland au reste de l'Australie et au-delà. Nous sommes impatients de collaborer avec le Skip Essential Infrastructure Fund, le groupe Perron et l'équipe de direction pour mener des initiatives de croissance afin de mieux servir les passagers australiens et étrangers '.





