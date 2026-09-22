KKR lance une société pour le financement d'équipements

KKR fait part du lancement d'Akrapoint Commercial Capital, une société spécialisée dans le financement d'équipements de taille intermédiaire, soutenue par des fonds d'investissement gérés par KKR qui engageront 350 MUSD par l'intermédiaire de la stratégie de financement adossé à des actifs (Asset Based Finance) du groupe.

Cette plateforme mettra en relation fabricants, fournisseurs d'équipements et clients en leur proposant des solutions de financement flexibles destinées à faciliter l'achat d'équipements et à accompagner la croissance des entreprises.

Elle se concentrera sur le financement de véhicules et d'équipements professionnels, de remorques spécialisées et d'équipements industriels destinés aux PME aux États-Unis, notamment dans l'industrie manufacturière, l'énergie, l'assainissement et la gestion des déchets, la construction, ainsi que le transport et la logistique.

Akrapoint sera dirigée par Nate Smith, directeur général, un dirigeant expérimenté qui a passé près de dix ans chez Trans Lease. Il sera épaulé par une équipe de direction disposant de plusieurs décennies d'expérience dans le financement d'équipements, ainsi que par Gary Shivers, qui présidera le conseil d'administration.

KKR a lancé sa stratégie de financement adossé à des actifs (ABF) en 2016 et l'a depuis considérablement développée. La plateforme compte aujourd'hui plus de 91 MdsUSD d'actifs sous gestion et une équipe d'environ 60 spécialistes de l'ABF à travers le monde.