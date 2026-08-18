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KKR lance une offre publique d'achat de 9 milliards de dollars sur UGI, selon le WSJ
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 17:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement KKR a proposé de racheter UGI Corp UGI.N , distributeur américain de gaz naturel et d'électricité, pour 9 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon l'article, cette offre valorise UGI à 42,50 dollars par action.

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