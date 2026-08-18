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KKR lance une offre publique d'achat de 9 milliards de dollars sur le distributeur d'énergie UGI, selon le WSJ
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 19:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de KKR au paragraphe 5, mise à jour des cours boursiers)

La société de capital-investissement KKR

KKR.N a proposé de racheter le distributeur américain de gaz naturel et d'électricité UGI Corp UGI.N pour 9 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'offre valorise UGI à 42,50 dollars par action, précise l'article. Cela représente une prime de 21,1% par rapport au cours de clôture d'UGI lundi, selon les calculs de Reuters.

L'action UGI a bondi de plus de11%, tandis que celle de KKR a reculé d'environ1,3%.

La forte hausse de la demande en électricité provenant des centres de données d’IA et d’autres grands consommateurs d’énergie est en train de redéfinir le marché américain de l’énergie, mettant davantage l’accent sur des sources fiables telles que le gaz naturel.

UGI n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que KKR a refusé de s'exprimer.

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