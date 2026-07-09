KKR lance Allyntra, une plateforme de solutions d'ingénierie pour les technologies médicales

KKR a annoncé le lancement d'Allyntra, une plateforme nouvellement créée de solutions d'ingénierie de précision au service des technologies médicales et d'autres marchés finaux de haute précision.

KKR s'engage à investir des capitaux supplémentaires significatifs pour soutenir la croissance d'Allyntra, notamment par l'acquisition et l'intégration d'entreprises complémentaires de premier plan, ainsi que par des investissements continus dans l'innovation et l'expansion commerciale.

Robbie Atkinson sera nommé DG d'Allyntra et Brian Highley Président du conseil d'administration. Ensemble, ils apportent une vaste expérience dans la création et le développement d'organisations industrielles mondiales.

M. Atkinson a occupé les fonctions de DG et Président de Medical Manufacturing Technologies (MMT), où il a piloté la stratégie, les opérations et la croissance de l'entreprise durant une phase d'expansion majeure.

M. Highley possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des technologies médicales ; il a notamment été DG de Cirtec, entreprise qu'il a considérablement développée.

"À mesure que ces technologies gagnent en sophistication, les clients recherchent des partenaires capables de les aider à gagner en rapidité, à résoudre des défis de plus en plus complexes et à concrétiser de nouvelles idées. C'est précisément l'opportunité que je vois pour Allyntra." a déclaré Robbie Atkinson, DG d'Allyntra.