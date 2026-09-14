KKR investit dans un portefeuille immobilier en Europe

KKR et Realty Income annoncent la création d'une nouvelle coentreprise qui devrait détenir un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers européens apportés par Realty Income et répartis sur quatre marchés, couvrant un large éventail de secteurs et de locataires.

Des fonds gérés par KKR prévoient de réaliser un investissement initial de 528 MEUR pour acquérir une participation de 49% dans la coentreprise, Realty Income conservant les 51% restants et continuant à gérer le portefeuille via sa plateforme opérationnelle européenne.

Le portefeuille en question comprend 54 propriétés en Espagne, en Irlande, en Pologne et aux Pays-Bas et représente un revenu d'exploitation annuel net estimé (année 1) de 67,7 MEUR. Les locataires appartiennent aux secteurs de la distribution alimentaire, des services de transport, du bricolage, de l'ameublement et des pièces automobiles.

La finalisation de la transaction est prévue pour le 30 septembre, sous réserve des conditions habituelles. Realty Income conservera le droit d'exercer une option d'achat pour racheter la participation de KKR entre la 10e et la 17e année de la coentreprise.