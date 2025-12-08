KKR fournit un financement de 300 ME pour l'acquisition de la plateforme easyHotel
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 17:06
Le financement soutiendra également les initiatives de croissance de la plateforme easyHotel, notamment l'expansion et les investissements de la plateforme à travers l'Europe, de nouveaux projets de développement sur des marchés à forte demande et des investissements en capitals sur l'ensemble du portefeuille existant.
Tristan Capital Partners a acquis easyHotel, l'une des marques hôtelières à bas prix, en juin 2025 via son dernier fonds opportuniste, EPISO 6, dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 400 millions d'euros.
La chaîne hôtelière se concentre sur la fourniture d'hébergements abordables, efficaces et bien situés pour les voyageurs de loisirs et d'affaires.
" Le portefeuille easyHotel combine une large diversification géographique avec un modèle éprouvé dans l'un des segments les plus résilients de l'industrie hôtelière ", a déclaré Ali Imraan, responsable du crédit immobilier européen chez KKR.
" Avec ce financement, nous soutenons Tristan Capital Partners, un sponsor solide doté d'une expertise approfondie sur ce marché, dans l'expansion d'une marque reconnue à travers l'Europe."
