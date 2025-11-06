KKR et Singtel cherchent à acquérir la totalité de l'entreprise de centres de données de Singapour dans le cadre d'une transaction de 3,9 milliards de dollars, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération devrait figurer parmi les plus importantes transactions de centres de données en Asie

*

L'essor de l'IA stimule la demande d'infrastructures de données mondiales

*

Selon une source, un accord pourrait être conclu avant la fin de l'année

(Ajout de détails sur l'opération et sur l'entreprise de centres de données du paragraphe 5) par Yantoultra Ngui et Kane Wu

KKR & Co KKR.N et Singapore Telecommunications STEL.SI sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de S$ 5 milliards (3,9 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

KKR détient actuellement environ 14 % de l'entreprise, tandis que Singtel, le plus grand opérateur de télécommunications de la ville-État, possède une participation de plus de 4 %. Le reste est détenu par ST Telemedia, qui appartient à 100 % à l'investisseur public singapourien Temasek Holdings TEM.UL .

Si l'opération aboutit, elle se classera parmi les plus grandes transactions de centres de données en Asie, l'essor de l'intelligence artificielle créant une forte demande d'infrastructures numériques.

KKR, ST Telemedia et ST Telemedia Global Data Centres se sont refusés à tout commentaire. Singtel n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters.

Selon l'une des sources, c'est KKR qui dirige l'acquisition, mais Reuters n'a pas été en mesure de connaître les montants d'investissement distincts prévus par la société d'investissement mondiale et Singtel.

Un accord pourrait être conclu avant la fin de l'année, bien que les conditions finales et le calendrier puissent encore changer, a déclaré la même source. Les sources ont refusé d'être identifiées, car il s'agit d'une affaire privée.

KKR et Singtel ont investi pour la première fois 1,75 milliard de dollars de Singapour dans l'entreprise de centres de données en juin 2024.

Fondée en 2014 et basée à Singapour, ST Telemedia Global Data Centres se décrit comme l'un des fournisseurs de centres de données à la croissance la plus rapide au monde.

Il exploite plus de 100 centres de données avec plus de 2 gigawatts de charge informatique sur plus de 20 marchés majeurs, dont Singapour, l'Inde et le Japon, ainsi qu'en Europe via sa marque VIRTUS au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, selon son site web.

L'activité d'infrastructure Asie-Pacifique de KKR, lancée en 2019, a environ 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Parmi les opérations récentes, citons les acquisitions du producteur d'électricité indépendant australien Zenith Energy en juin et de l'opérateur d'élevage de volailles ProTen en juillet.