 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KKR et Energy Capital seraient en pourparlers pour acquérir la société irlandaise DCC pour plus de 6,7 milliards de dollars, selon Sky News
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium regroupant les sociétés d'investissement américaines KKR KKR.N et Energy Capital Partners est en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société irlandaise DCC DCC.L , valorisant ainsi le distributeur d'énergie à plus de 5 milliards de livres sterling (soit 6,69 milliards de dollars), a rapporté Sky News mercredi.

Fin avril , DCC avait rejeté l'offre du consortium, qui s'élevait à 58 livres sterling par action, soit 4,95 milliards de livres sterling, estimant qu'elle sous-évaluait la société.

Voici plus de détails:

* Sky News a indiqué que l'offre révisée valorise DCC à environ 65 £ par action, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'offre précédemment rejetée.

* Les actions de la société cotée à Londres ont progressé de 2,8 % à 61,75 livres sterling. Le titre a gagné environ 11,5 % depuis l'offre d'avril, sur la base de la clôture de mardi.

* Le consortium a jusqu'à mercredi 17 h 00 GMT pour faire une offre ferme ou renoncer à son projet pendant six mois, conformément aux règles britanniques en matière de rachat.

* Un porte-parole de DCC a refusé de commenter cette information. KKR et Energy Capital Partners n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,7475 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DCC
6 130,000 GBX LSE +2,17%
KKR & CO
95,810 USD NYSE +2,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121,9 -13,02%
CAC 40
8 180,72 -0,28%
Pétrole Brent
91,42 -1,00%
2CRSI
48,28 -4,11%
HAFFNER ENERGY
0,246 -1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank