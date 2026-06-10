KKR et Energy Capital seraient en pourparlers pour acquérir la société irlandaise DCC pour plus de 6,7 milliards de dollars, selon Sky News

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Un consortium regroupant les sociétés d'investissement américaines KKR KKR.N et Energy Capital Partners est en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société irlandaise DCC DCC.L , valorisant ainsi le distributeur d'énergie à plus de 5 milliards de livres sterling (soit 6,69 milliards de dollars), a rapporté Sky News mercredi.

Fin avril , DCC avait rejeté l'offre du consortium, qui s'élevait à 58 livres sterling par action, soit 4,95 milliards de livres sterling, estimant qu'elle sous-évaluait la société.

Voici plus de détails:

* Sky News a indiqué que l'offre révisée valorise DCC à environ 65 £ par action, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'offre précédemment rejetée.

* Les actions de la société cotée à Londres ont progressé de 2,8 % à 61,75 livres sterling. Le titre a gagné environ 11,5 % depuis l'offre d'avril, sur la base de la clôture de mardi.

* Le consortium a jusqu'à mercredi 17 h 00 GMT pour faire une offre ferme ou renoncer à son projet pendant six mois, conformément aux règles britanniques en matière de rachat.

* Un porte-parole de DCC a refusé de commenter cette information. KKR et Energy Capital Partners n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,7475 livre)