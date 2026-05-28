KKR et Energy Capital envisagent une offre de 7,39 milliards de dollars sur l'entreprise irlandaise DCC, selon Sky News

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28 mai - Les sociétés d'investissement américaines KKR

KKR.N et Energy Capital Partners envisageraient de lancer une offre publique d'achat de 5,5 milliards de livres sterling (7,39 milliards de dollars) sur le distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L , a rapporté Sky News jeudi.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante.

(1 $ = 0,7442 livre sterling)