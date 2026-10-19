KKR est accusé d'avoir induit en erreur les autorités de régulation de l'UE concernant l'accord sur le réseau de Telecom Italia

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(Ajout d'un commentaire supplémentaire de KKR au paragraphe 6)

par Bart H. Meijer et Foo Yun Chee

KKR KKR.N a fait l’objet lundi de poursuites concurrence de la part de l’UE, qui lui reproche d’avoir induit les autorités de régulation en erreur lors de l’examen, il y a deux ans, de son acquisition, pour 22 milliards d’euros, du réseau de téléphonie fixe TLIT.MI de Telecom Italia, exposant ainsi le groupe américain spécialisé dans les rachats d’entreprises à une amende potentiellement très lourde.

La décision de la Commission européenne, l’autorité de concurrence de l’UE, fait suite à une enquête d’un an. Elle avait approuvé l’opération concernant en 2024, mais avait ouvert une enquête un an plus tard à la suite de plaintes déposées par d’autres opérateurs.

Les concurrents ont fait valoir que les tarifs leur facturés pour l’accès au réseau fixe à haut débit de TIM avaient été augmentés unilatéralement après l’opération, alors même que KKR avait convaincu la Commission qu’il n’aurait pas le pouvoir de détériorer les conditions d’accès en gros.

L’autorité de la concurrence de l’UE a indiqué avoir adressé à KKR un acte d’accusation, appelé «communication des griefs», pour avoir fourni des informations incorrectes ou trompeuses quant à son intention de maintenir ses accords d’accès à long terme existants selon les mêmes conditions, sauf accord contraire mutuel avec les opérateurs tiers.

KKR a déclaré être en total désaccord avec l’évaluation de la Commission.

«Nous confirmons l’exactitude des informations fournies lors de l’examen de l’acquisition de NetCo par la Commission en 2024. Nous contesterons vigoureusement ces allégations préliminaires dans notre réponse à la communication des griefs, tout en continuant à collaborer de manière constructive avec la Commission», a déclaré un porte-parole de KKR.

« La communication des griefs ne constitue pas une conclusion définitive quant à l’existence d’une infraction, et l’autorisation de l’opération déjà accordée par la Commission reste valable. »

La société pourra se défendre lors d’une audience à huis clos dans les mois à venir, avant que la Commission ne rende sa décision finale.

La Commission avait autorisé l’opération concernant Telecom Italia en partie grâce aux accords à long terme conclus entre FiberCop, l’unité de Telecom Italia chargée du réseau de dernier kilomètre, et les opérateurs de télécommunications Fastweb et Iliad.

Les entreprises reconnues coupables d’avoir induit les régulateurs en erreur lors de l’examen de leurs opérations s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total.

Ces dernières années, la Commission a infligé de lourdes amendes pour ce type d’infractions.

(1 dollar = 0,8919 euro)