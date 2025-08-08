KKR demande au conseil d'administration d'Assura de soutenir son offre publique d'achat par rapport à l'offre de PHP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et l'historique)

Le fonds d'investissement privé KKR a exhorté le conseil d'administration de l'investisseur immobilier britannique Assura AGRP.L à soutenir son offre publique d'achat et à retirer son soutien à une offre concurrente de Primary Health Properties PHP.L .

KKR, qui dirige l'offre avec Stonepeak Partners, a déclaré dans un communiqué vendredi qu'il avait rencontré le conseil d'administration d'Assura ces derniers jours pour faire pression en faveur de son propre rachat en numéraire de la société après qu'Assura ait soutenu une offre de PHP, société cotée à Londres, en juin.

La société américaine de capital-investissement et PHP se sont affrontés pendant des mois avant que le conseil d'administration d'Assura ne soutienne l'offre de PHP, plus élevée, de 2,4 milliards de dollars en juin.

KKR a déclaré qu'un certain nombre de facteurs avaient changé depuis qu'Assura avait décidé de soutenir l'offre de PHP, notamment la baisse du prix des actions des deux sociétés, qui a augmenté la prime de sa propre offre en espèces.