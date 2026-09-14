KKR cède l'intégralité de sa participation dans la société philippine First Gen pour 411 millions de dollars

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La société américaine de capital-investissementKKR a cédé l’intégralité de sa participation dans le producteur d’électricité philippin First Gen FGEN.PS pour environ 25,77 milliards de pesos (410,48 millions de dollars), selon un communiqué publié lundi par la Bourse, quelques semaines après que la société mère a rejeté la tentative de KKR d’accroître sa participation.

Voici les détails:

* KKR, par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement Valorous Asia Holdings, a cédé 715,9 millions d’actions de First Gen, se débarrassant ainsi de la totalité de sa participation de 19,9 % dans la société et mettant fin à un investissement de six ans .

* Selon le document déposé, c'est la société d'investissement Angsana Finance qui a racheté ces actions.

* Cette vente marque un revirement de la stratégie de KKR, qui, il y a environ un mois, cherchait à acquérir une participation supplémentaire de 8,43 % dans First Gen auprès de sa société mère, First Philippine Holdings Corp FPH.PS .

* La proposition prévoyait une offre publique d’achat obligatoire potentielle de KKR sur l’intégralité du flottant, soit 11,67 % des 3,60 milliards d’actions ordinaires en circulation de First Gen, valorisant la société à environ 165,44 milliards de pesos.

* First Philippine Holdings a par la suite rejeté la proposition de KKR visant à acquérir une participation dans le producteur d’électricité.

(1 dollar = 62,8050 pesos philippins)