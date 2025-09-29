 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KKR acquiert 50% d'un portefeuille solaire de 1,4 GWh auprès de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:01

KKR annonce un accord avec TotalEnergies pour acquérir 50% d'un portefeuille solaire de 1,4 GW en Amérique du Nord, valorisé 1,25 MdUSD. L'opération, combinée à un refinancement bancaire, procurera 950 MUSD à TotalEnergies lors de la clôture.

Le portefeuille comprend six projets solaires utilitaires (1,3 GW) et 41 projets de production distribuée (140 MW), principalement aux États-Unis. TotalEnergies conservera 50% et assurera l'exploitation des actifs.

Cecilio Velasco, Managing Director chez KKR, souligne que ce partenariat 's'inscrit dans notre stratégie d'investissement dans la transition énergétique, avec déjà plus de 23 MdUSD engagés'. Stéphane Michel, Président Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, ajoute que cette opération 'renforce la rentabilité de notre activité Integrated Power'.

Cette joint-venture confirme l'intérêt de KKR pour des actifs renouvelables de qualité, porteurs de contrats de long terme, affirme la firme.

TOTALENERGIES
53,0500 EUR Euronext Paris -2,21%
